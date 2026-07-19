Инцидентът е станал в събота около 22:42 ч. на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от поморийското село Гълъбец, е отнел предимството и е блъснал пресичащата пешеходка.

Пострадалата жена е от Сливен. Тя е настанена за лечение в отделение „Реанимация“ на УМБАЛ - Бургас с политравматизъм.

Кола блъсна и уби пешеходец край Кресна

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. Взета му е и кръв за химичен анализ.

По случая е образувано досъдебно производство.