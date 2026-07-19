Проблемът с инцидентите с електрически тротинетки ескалира не само у нас, но и в цяла Европа. Във Великобритания масовото им използване вече струва изключително скъпо – изплатените обезщетения на пострадали при сблъсъци надхвърлят 110 милиона паунда. Растящите застрахователни искове обаче са само върхът на айсберга, който принуждава властите на Острова да обмислят спешни законодателни промени.

Само през миналата година инцидентите с електрически тротинетки във Великобритания са близо 1500. Статистиката е черна – 10 души са загубили живота си, а двойно повече са сериозно ранени. Сред пострадалите е и тийнейджър, който получава тежко мозъчно увреждане след инцидент. Точно на него е изплатено и най-голямото индивидуално обезщетение в историята досега – 20 милиона паунда, тъй като момчето ще се нуждае от специализирани грижи до края на живота си.

Младеж пострада при падане от електрическа тротинетка на велоалея в София (СНИМКИ)

Въпросът вече е не просто транспортен, а засяга пряко общественото здраве. Депутатът в шотландския парламент Моника Ленън дава тревожен пример от последните дни:

„Миналата седмица въпросът беше повдигнат от пощенски служители, които са щели да пострадат от малки деца на електрически тротинетки. Те са ги карали в тъмното и едва не са ги съборили. Наскоро получихме наистина строги предупреждения от полицията и от Кралската болница за деца в Глазгоу. Там са лекували пострадали на възраст между 7 и 14 години, включително с тежка травма на главата, счупени бедрени кости, наранявания на гръдния кош и сериозни разкъсвания“.

Британското законодателство е категорично: карането на частни електрически тротинетки по пътища, тротоари, велоалеи и паркове е абсолютно забранено. Въпреки това стотици хиляди британци притежават и карат такива.

„Очевидно е, че частните тротинетки не могат да бъдат застраховани. Няма застрахователна компания извън зоните с пилотни схеми, която да го направи“, обяснява полицейски служител по време на акция срещу нарушителите. „Тези скутери не би трябвало да се използват, защото са незаконни. Според законодателството те са моторно превозно средство. Ако нямате валидна шофьорска книжка, технически преглед, платен данък и застраховка, не би трябвало да ги карате. Не е по-различно от това да седнете зад волана на кола без документи“.

Заради нарушенията полицията редовно налага солени глоби и конфискува превозните средства.

Единственото изключение от забраната са пилотните схеми за наемане на тротинетки, които действат в Лондон и други големи градове. За да наемеш скутер там обаче, се изисква шофьорска книжка, а компанията оператор автоматично прави пътна застраховка на водача. Целта на тези схеми е да се тества дали подобна система на регулация може да се приложи и за частните тротинетки в бъдеще.

Депутатът Тес Уайт цитира свой разговор със собственик на куче водач, който е бил блъснат от такъв скутер: „Той ми каза: Имам застраховка „Гражданска отговорност“ и би било добре, ако велосипедистите и водачите на електрически тротинетки са застраховани по подобен начин. Защото, ако ме наранят, то поне разходите ми за дом за възрастни да бъдат платени“.

Черен пазар и модифицирани колела камикадзета

Освен тротинетките, огромен проблем за британските власти се оказва и черният пазар за електрически велосипеди. Депутатът Клеър Адамсън предупреждава за нова, изключително опасна тенденция.

„Твърде често тези велосипеди са оборудвани с евтини комплекти за преобразуване, които им позволяват да достигнат скорости, далеч надхвърлящи очакванията на производителя. При скорошна полицейска акция е иззет електрически велосипед, способен да достигне 110 километра в час“, разкрива тя.

Проблемът не се изчерпва само с убийствената скорост. Незаконно модифицираните велосипеди представляват огромен риск от пожар, особено по време на зареждане. В Обединеното кралство вече има регистрирани смъртни случаи при пожари в жилища, предизвикани именно от възпламенили се некачествени батерии за електрически велосипеди и тротинетки.

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