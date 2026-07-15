Младеж с електрическа тротинетка пострада, докато се движеше по велоалея в столичния квартал „Западен парк“.

16-годишно момче е в болница след тежък инцидент с тротинетка в Добрич

Снимка: NOVA

Той и негови приятели се движели по тротоара с несъобразена за това място скорост. При разминаване се засекли, вследствие на което едното момче паднало от тротинетката и си ударило главата в бордюра. Екип на Спешна помощ го транспортира в болница.

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На място имаше и полицейски патрул.

Редактор: Станимира Шикова