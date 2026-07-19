Братята инфлуенсъри Андрю и Тристан Тейт бяха арестувани в събота от федералните власти в Маями, съобщи американската Маршалска служба, цитирана от "Асошиейтед прес".

Братята са задържани по искане за екстрадиция от Великобритания, твърди източник, запознат със случая, пожелал анонимност. Говорителят на Маршалската служба Брейди Маккарън потвърди ареста, но заяви, че съдебните документи и свързаните с тях материали засега няма да бъдат разкрити пред обществеността.

Ново обвинение срещу Андрю Тейт: Разследват го за подбуждане към омраза срещу жени

Андрю и Тристан Тейт, които имат милиони последователи в социалните мрежи, са издирвани във Великобритания, където са изправени пред обвинения в изнасилване и трафик на хора. Те имат американско и британско гражданство, но живееха в Румъния от 2016 г.

Бившите професионални кикбоксьори придобиха огромна популярност в интернет, особено сред млади мъже и момчета, като демонстрират изключително луксозен начин на живот.

Припомняме, че през 2022 г. братята Тейт бяха арестувани и в Румъния по обвинения в участие в схеми за трафик на жени с цел сексуална експлоатация – обвинения, които те категорично отхвърлят. Апелативният съд в Букурещ отказа да даде ход на същинското дело по същество през 2024 г. заради правни и процедурни нередности.

В началото на юли тази година обаче румънската Дирекция за разследване на организираната престъпност и тероризма официално разшири разследването срещу двамата. Към обвиненията за трафик на хора и изнасилване, прокурорите добавиха пране на пари, оказване на натиск върху свидетели, избягване на изпълнението на заповеди за запор и съучастие в трафик на непълнолетно лице.

Редактор: Мария Барабашка