Вместо да вземе чека с много нули, Преслав решава да се върне в България и да опита да я направи по-хубаво място за живеене. В рубриката „Нищо лично” се срещаме с младия българин, който заминава за САЩ като беден студент с едва 200 долара в джоба, но благодарение на амбицията си стига до предложение за постоянна позиция в една от най-големите софтуерни компании в света.

Като тийнейджър Преслав има изключително слаби оценки по математика, а негов учител настоява, че от него няма да стане математик. „Една болна амбиция от моя страна да му докажа, че не е прав” го мотивира да се яви на кандидатстудентски изпит и да бъде приет в Софийския университет. През май 2012 г. заминава със своя приятелка за Вашингтон, където започва работа като пиколо в хотел срещу минимално заплащане от 5-6 долара на час. По това време работи на четири места едновременно, извървявайки по 7 километра пеша по магистралата, за да стигне до едно от работните си места.

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Впоследствие Петков кандидатства за стаж в Microsoft и е одобрен за Пало Алто, Калифорния. „Цифрата, която си спомням и ми се е запечатала в съзнанието ми, е 120 000 долара годишно”, сподели той относно предложението за постоянен договор, което получава шест месеца по-късно.

„Върнах се тук, за да се развивам в моята родна страна, държава, която дължа израстването си на нея”, разказа Петков.

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