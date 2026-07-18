Медта е като тесто, като се научиш да месиш, може да направиш всичко. Това коментира майсторът Благой Попов в ефира на предаването „Събуди се“. Почти 50 години той превръща метала в произведения на изкуството и съхранява предмети, които вече са истинска рядкост.

Занаятчията е усвоил уменията си в дюкян в пловдивския квартал „Капана“ при майстора Петър Поптолев. В момента работи с чукове, останали му по наследство, като някои от тях са на повече от век и според него ще издържат поне още сто години. Попов показва как оформя меден съд за вода, наричан гюм, както и огромна 180-литрова тава, предназначена за варене на лютеница и мармалад.

„Нищо лично“: „Коцето с трите къщи“ спасява възрожденски сгради в село Свежен

Част от работата на пловдивчанина е свързана с българския манастир в Атон. Той разказва, че през лятото там отиват много хора, които даряват своя труд, а светата обител ги храни. Когато се съберат 200 души, монасите им готвят рибени яхнии и чорби в големите медни тави, обяснява Благой Попов и допълва, че изработените от него съдове са вечни, тъй като в манастира няма кой да ги счупи.

Изделията на майстора са стигали до Монголия и Франция, но той признава, че държавата у нас не обръща достатъчно внимание на занаятите. Според него в Унгария отношението е съвсем различно, като там дори съществува Министерство на културното наследство. На националния им празник в Будапеща се организират огромни изложения с по 900 сергии, дава за пример майсторът и изразява съжаление, че в България подобни мащаби липсват.

Друг интересен факт от миналото е тайният език, който старите медникари са използвали, когато през лятото са пътували да работят в други градове. Речникът им е включвал около 250 думи, създадени с цел клиентите да не ги разбират. Ако чорбаджията или жената в къщата са били лоши или стиснати, майсторът е предупреждавал чирака си на този език, за да внимава и да се пази, разкрива тайните на професията Попов.

Въпреки че работата е изключително тежка и изисква сериозно физическо усилие, 75-годишният мъж работи всеки ден и е категоричен, че ще продължи, докогато има сили за това. В момента дясната му ръка в работилницата е неговият 42-годишен син, на когото предава всички тънкости, тъй като много от старите майстори вече са си отишли и няма кой да продължи традицията.

Повече гледайте във видеото.