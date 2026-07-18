С тържествена заря-проверка и хиляди граждани на площад „Васил Левски“ Карлово отбеляза 189 години от рождението на Апостола на свободата. Родният град на Левски отново се превърна в център на националните чествания, а кулминацията на празничния ден събра официални гости, военнослужещи и жители от цялата страна.

Церемонията започна с изнасянето на знамето на Карловския революционен комитет, след което бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Васил Левски. На честването присъства президентът Илияна Йотова, а военнослужещи от 61-ва Стрямска механизирана бригада изпълниха традиционната тържествена заря-проверка.

"За „чистата и свята република“ на Левски трябват още много усилия, борба, непримиримост към кривиците и да бъдем заедно като народ. Никой не е по-голям от народа български, само той може да обръща времето". Това заяви президентът Илияна Йотова при тържественото отбелязване в Карлово на 189-ата годишнина от рождението на Апостола на свободата. Държавният глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили прие строя на представителните части на Българската армия, съобщиха от пресцентъра на Президентството.

"Днес от Карлово до сърцето на всеки българин отново ще стигнат заветите и идеалите на безсмъртния ни герой", каза президентът. В приветствието си към присъстващите тя посочи, че Левски ни е завещал безценни страници с уроци по държавност, които го равняват с най-светлите за времето си европейски умове. "Той облече в слово и плът справедливите пориви на българския народ. Вплете в здрава нишка българските нравствени, обществени и политически стремежи и ги превърна в неподвластен на времето национален идеал", каза Илияна Йотова.

С тържествена литургия в Карлово започнаха честванията за 189 г. от рождението на Левски (ВИДЕО+СНИМКИ)

Пред паметника на Апостола президентът заяви, че Левски е искал всеки да носи свободата в себе си, защото тя извисява човешкия дух, осмисля борбата и ражда бъдещето. „Той мразеше малодушието, предателството, с острите си думи съсичаше, когато личната изгода изгаряше идеалите, а сребърничеството обричаше борбата“, изтъкна Йотова.

Президентът заяви, че думите на Апостола продължават да изгарят съзнанието и чакат отговорите дали ние, неговите наследници, постигнахме държава на равноправие, справедливост, вишегласие и законност, в която всеки има своето място. „Честния отговор дължим всички, всеки според съвестта“, посочи Йотова.

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Държавният глава призова да съхраняваме за следващите поколения добродетелите на Левски и да пазим образа му от корист и излишни думи. "В свръхинформираното време, в което живеем, все повече имаме нужда от това да знаем кои сме, имаме нужда от общение с идеалите на българските герои", каза Илияна Йотова.

Още от ранните часове Карлово отдаде почит към Апостола с молебен за благоденствието на България в храм „Свети Николай“ и поднасяне на цветя на гроба на неговата майка – Гина Кунчева.

Един от най-вълнуващите моменти през деня беше посрещането на рекордните 284 участници в традиционния туристически поход „По стъпките на Апостола“. Те изминаха маршрута през Централен Балкан до родния град на Левски, където бяха приветствани с аплодисменти на площад „Васил Левски“.

Паметта на Апостола беше почетена с венци и цветя и в десетки градове в страната, но най-мащабните прояви по традиция се проведоха в Карлово – мястото, откъдето започва пътят на една от най-светлите личности в българската история.