Бившият член на инициативния комитет, издигнал Румен Радев за президент, Васил Василев коментира спора около участието на България в Киевската декларация, приета по време на форума в украинската столица. Според него документът няма правно значение, а основната му цел е да демонстрира политическа подкрепа за Украйна.

„Това е документ, който може да бъде наречен декларация, комюнике или публикация. Според мен той е предназначен преди всичко за вътрешна употреба в Украйна, за да покаже, че Европа стои зад президента Зеленски. Практическата му стойност е минимална и затова не е подписван. Не смятам, че от него ще произтекат конкретни последици“, заяви той в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS журналистът Васил Василев.

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По думите му външният министър Велислава Петрова е дала обяснение защо името ѝ фигурира в преамбюла на декларацията. „Разбира се, че обясни. Доколко нейните доводи са били разбрани и приети, е вече съвсем друг въпрос“, подчерта Василев.

Той отбеляза, че в текста на декларацията са изброени всички участници във форума, като изключение прави единствено сръбският президент Александър Вучич, който публично е заявил несъгласие с документа. Според него не съществува противоречие между позицията на България и текста на декларацията. „България не е част от Коалицията на желаещите. Но това не означава, че трябва да влизаме в колизия с европейската политика и европейските принципи. Румен Радев и правителството успяват по много внимателен начин да се движат в рамките на възможното във външната политика“, изтъкна журналистът.

Василев подчерта, че страната ни е длъжна да се съобразява с ангажиментите, произтичащи от членството ѝ в Европейския съюз и НАТО: „Имаме една последователна линия. Не можем да излезем далеч извън общите европейски позиции. Имаме известна свобода на действие в балканската политика, но в останалото следваме общата европейска линия“.

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По отношение на войната в Украйна той заяви, че сигурността на страната е свързана със сигурността на България, но направи разграничение между държавата и политическото ръководство. „Сигурността на Украйна е и наша сигурност. Но не става дума за сигурността на режима на Зеленски, а за сигурността на една държава, с която България има традиционни връзки и обща граница по Черно море. Не можем да пренебрегнем Украйна в стратегическите си планове“, категоричен е той.

Според него единственото решение на конфликта остава пътят на дипломацията. „Проблемът трябва да бъде решен между страните в конфликта. Българската позиция е ясна - това трябва да стане по мирен път и с дипломатически средства“.

Василев коментира и санкциите срещу Русия, като постави под въпрос тяхната ефективност. „Какво постигнаха досега санкциите? Русия продължава войната, макар и с определени загуби“, каза той.

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По думите му решението на България да поиска определени лица да бъдат изключени от санкционния списък е било аргументирано и е получило подкрепата на европейските институции.„Щом Европейският съюз е приел тези аргументи, очевидно те са били достатъчно убедителни“, изтъкна той.

По думите му България не би могла да си позволи демонстративно противопоставяне на общите европейски позиции. „Ако България беше постъпила като Александър Вучич и беше възразила срещу текста, щеше да има негативни последици, включително финансови. Това би поставило страната в конфликт с общоевропейската политика“, подчерта журналистът.

А на въпрос дали случаят около декларацията представлява политически гаф, той беше категоричен: „Не смятам, че е гаф. По-скоро това е част от усилията на политическата опозиция -както отляво, така и отдясно - да атакува позициите на премиера Радев“.

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