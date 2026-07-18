Българин е носител на две награди „Еми“ за монтаж и визуални кинематографски продукции в САЩ. Бургазлията Румен Андонов, който живее в Чикаго сбъдна своя мечта и продължава да мечтае за още по-големи проекти във филмовата индустрия.

Намираме Румен в родния му Бургас, в който се зъвръща за кратко, когато може да почива и където са спомените му. 36-годишният българин живее за кратко в Хюстън, след което се установява преди близо 20 години в Чикаго.

„Аз много обичам България, красива държава, имам много спомени тук. Като се преместих в Америка, бях на 16 години, така че израснах в тази държава и опитвам да се върна колкото се може по-често“, казва той.

Румен е примерът за това как с труд и упоритост се печели имидж в чужда държава и на практика сбъдва своята американска мечта. Разказва, че първоначално започва да се занимава не точно с филмова продукция и реклама, а с музика.

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„Направих един лейбъл и правихме много хитове, музики и все ми трябваше да прави някой видеата. И взех няколко човека да правят видеата и все не бях щастлив. И тогава реших да се науча сам да записвам“, казва той.

И Румен започва да монтира сам, да гради нови визуални ефекти, да поправя детайлите, да внася иновации и красота в своите продукции, които все пак биват забелязани от филмовите и видео критици. Той подготвя рекламни визии за десетки артисти, спортисти и компании, докато трудът му бива оценен достигайки до престижните награди „Еми“.

„„Еми“-те са регионални, не са тези национални „Еми“, които са супер големите, обаче конкуренцията е голяма. Да речем в Чикаго конкуренцията е около 20 милиона човека, състезаваш се срещу тях. И правиш проекти за тази сфера там. И така спечелихме с моята компания, с моя екип успяхме да направим много интересни малки неща, които хората харесаха. Ние сме номинирани даже около 5-6 пъти и спечелихме три пъти“, разказва Румен.

За своята дейност Румен разказва, че е интересна, но понякога твърде скучна с дълго стоене пред монитора. Но важна и отговорна, която може да го доведе до интригуващи холивудски ленти някой ден.

„Повече правя реклами и документални неща, „шортфилмс“ се казват. Най-големият филм, който съм работил, е Meal Ticket, който излезе преди два месеца. Даже беше спечелил награда на фестивал в Ню Йорк“, казва той.

36-годишният българин вярва, че Америка му позволява свобода в работата и възможност за развитие, но успява истински трудолюбивият човек, който може да реализира идеите си.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Ивета Костадинова