Снимка: Мартин Георгиев
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Посетителите могат да видят 160 автомобила и 30 мотоциклета
За втора поредна година във Велико Търново се събират колекционери на автомобили и мотоциклети от близкото минало за Национален Ретро събор.
В изложението има, както соц, така и западни модели, автомобили участвали в рали шампионати и други от много частни колекции.
Посетителите могат да видят 160 автомобила и 30 мотоциклета.
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