За втора поредна година във Велико Търново се събират колекционери на автомобили и мотоциклети от близкото минало за Национален Ретро събор.

В изложението има, както соц, така и западни модели, автомобили участвали в рали шампионати и други от много частни колекции.

Посетителите могат да видят 160 автомобила и 30 мотоциклета.