"Фарго", "Големият Лебовски", "Няма място за старите кучета" - съчетанието от черен хумор, граничещ с абсурда, което характеризира творчеството на американските режисьори Джоел и Итън Коен, ще донесе на двамата братя почетната награда "Люмиер".



Филмите им вече са отличавани с множество награди, включително няколко "Оскар". Скоро те ще получат наградата на 18-ия фестивал "Люмиер" в Лион, който ще се проведе от 10 до 18 октомври.



Учредена от генералния директор на Института "Люмиер" Тиери Фремо, който е и директор на кинофестивала в Кан, наградата "Люмиер" всяка година отличава личност "за цялостното ѝ творчество и връзката ѝ с историята на киното".

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В Лион - люлката на седмото изкуство с изобретяването на кинематографа от братята Луи и Огюст Люмиер през 1895 г., Джоел и Итън Коен ще се наредят до предишни носители на почетния приз, сред които Милош Форман, Кен Лоуч, Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола, Клинт Истууд, Педро Алмодовар, Уон Карвай, Куентин Тарантино, Тим Бъртън, Катрин Деньов, Изабел Юпер, братя Дарден и други. Миналата година с наградата "Люмиер" беше почетен режисьорът Майкъл Ман.

"Подобно на Куентин Тарантино и Тим Бъртън, те са рок звездите на своето изкуство, паметници на популярната култура, чиито филми предизвикаха незабравима сензация. Прилагателното "култов" сякаш е измислено специално за тях", се посочва в изявлението, направено от Института "Люмиер" и цитирано от АФП.



За да пресъздадат често ексцентрични герои или най-абсурдни ситуации в жанрове, братя Коен са разчитали на "верни актьори" - Франсис Макдорманд, Джордж Клуни, Скарлет Йохансон, Джеф Бриджис, Били Боб Торнтън, Джон Туртуро, Стив Бушеми, Джош Бролин, Тилда Суинтън.

Редактор: Дарина Методиева