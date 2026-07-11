От два дни центърът на София е средище на култура заради превърналия се в традиция фестивал „Опера на площада“. За уроците, които можем да си извлечем от оперните спектакли, за да разберем смисъла на живота, говорим с вдъхновителя на това музикално събитие – директора на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов, за чиято работа западната преса не пести суперлативи.

Площадът сваля властта. Понякога площадът променя. Площадът обаче не трябва да бъде територия на тълпата, а на вслушването в този, който е до теб. В едновременното съзерцание и пробуждане. Това е и мисията на „Опера на площада“, която за един месец превръща центъра на София в културно средище, разказва вдъхновителят на тази музикална феерия и директор на Софийската опера и балет академик Пламен Карталов.

„Три шедьовъра - на италианския веризъм, една музикална православна поема и един световен хит на най-популярната музикална сценична форма са нашата среща отново на площада, пред катедралния храм „Св. Александър Невски“”, каза академик Карталов.

От 9 юли до 9 август в програмата са предвидени дванадесет спектакъла, сред които оперите „Селска чест“ и „Палячи“, мюзикълът „ Mamma mia!”

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