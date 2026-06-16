Спортът винаги е бил част от моя живот, тъй като от много малка започнах да карам ски и цялото ми семейство кара ски. Това коментира художничката и скиорка Зорница Серафимова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS.

Тя допълва, че е прекарала по-голямата част от детството си в планината, докато изкуството е дошло малко по-късно. В един момент Серафимова решава, че обича да рисува и че иска да се занимава с това, като илюстрира книги.

Съвместна изложба на петимата финалисти в деветото издание на утвърдения конкурс MOST

По повод завършването на 12. клас е организирана и нейната изложба. Авторката споделя, че за в бъдеще иска да се концентрира главно към ските, а рисуването ще остане като нейно хоби и занимание, което ще прави отделно. Тя изразява желание да работи в издателска фирма и да продължи да илюстрира книги, защото много обича да чете.

Нейната дипломна работа представлява илюстрирана книга с детски приказки. Процесът по създаването ѝ е бил сложен, тъй като заради пътуванията покрай ските не е имало как да носи платна и бои. Поради тази причина книгата е създадена на компютърна програма. Серафимова избира детските приказки, тъй като те я вдъхновяват, усеща чистотата в тях и я радват.

Изложбата „Дипломирането” може да бъде посетена до 21 юни в галерия „Палитра” на улица „Узунджовска”.

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Редактор: Мария Барабашка