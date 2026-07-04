Любителите на влаковете отбелязват тази седмица 100-годишнината на една историческа швейцарска железопътна линия. Като част от тържествата ретро парни локомотиви превозват туристи из зашеметяващия алпийски пейзаж, пише "Асошиейтед прес".

Проходът Фурка, разположен на надморска височина от 2431 метра, е сред най-високите алпийски проходи в Швейцария и е известен със своите серпентини, които се появяват и във филма за Джеймс Бонд „Голдфингър“ от 1964 година. Много преди актьорът Шон Конъри, изиграл ролята на Агент 007, да заснеме там напрегнато преследване с коли, на 3 юли 1926 г. парен локомотив за първи път премива по стръмния и криволичещ маршрут в непрекъснато пътуване, с което поставя началото на жизненоважна жп връзка между регионите Ури и Вале в Централна Швейцария, която функционира в продължение на десетилетия.

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В началото на 80-те години тунел, прокаран в основата на Алпите, поема основния жп трафик и това води до затварянето на историческия високопланински маршрут, докато не се намесват доброволци. Стотици от тях, наричани „пионерите“ на железопътната линия, са посветили часове на възстановяването, поддръжката и експлоатацията на историческите релси и влакове, за да могат те да се движат по същия начин, както преди век.

Първият участък от линията беше отворен отново като историческа железопътна линия през 1992 г., а 18-километровата линия беше готова за възстановяване на пътуванията през 2010 година. Парните влакове сега се движат като туристическа атракция през лятото между гарите Реалп и Обервалд, където посетителите могат да се качат на ретро вагони и да се насладят на гледката към реки, алпийски ливади и буйни зелени пасища с все още задържали се петна сняг.

Цената на еднопосочния билет започва от 46 швейцарски франка (56,82 долара) за пътуване, което трае малко под 2 часа и половина. Празненствата по повод годишнината продължават през целия уикенд.

Редактор: Дарина Методиева