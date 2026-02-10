Даниела Бисих и Ерих Фюрер живеят и работят високо сред заснежените върхове на швейцарските Алпи, на 3500 метра над морското равнище. Въздухът там е разреден, температурите падат до минус 30 градуса, а ветровете достигат над 200 километра в час. Не е за всеки!

Даниела Бисих и Ерих Фюрер се грижат за технологиите, поддръжката и ремонта на най-високата, постоянно населена изследователска станция в Европа.

„За нас тази работа е печалба от лотарията. Ако обичаш планините и снега, е перфектна”, казва Ерих.

За да стигнете до Юнгфрауйох , трябва да се качите на влак. Зъбчата железница превозва пътници през 7-километров тунел до най-високата жп гара в Европа – на 3500 метра надморска височина. Гарата е и туристическа атракция. Един милион посетители се качват всяка година. Последният влак тръгва обратно следобед. След това Даниела и Ерих често са почти сами до сутринта, с изключение на един служител на железницата и няколко птици.

„Да, може да е самотно. Когато удрят бури, става наистина изолирано. Трябва да имаш поносимост”, казва Даниела.

Всяка сутрин два свята се сблъскват. Туристите пазаруват в алпийска обстановка, докато Ерих върши рутинна работа - рине сняг. Средната температура тук е минус 7 градуса.

Намерили работата чрез обява във вестник. В планината живеят в апартамент от 45 кв/м. Редуват се на смени с друга двойка.

„Това е най-красивата гледка в Швейцария – към Конкордияплац. Какво повече бихте могли да искате?”, пита Даниела.

Пет пъти на ден те записват метеорологични наблюдения за MeteoSwiss. За целта се качват със стар асансьор от 1936 година на още 112 метра. Времето за пътуване е една минута. Обсерваторията „Сфинкс“ на върха предлага идеални условия за наблюдение на времето. Даниела и Ерих отбелязват видимостта, облачността и валежите.

„Условията могат да се променят за един час – от слънце до сняг, дъжд или градушка”ы обяснява Ерих. Като пазач, той също помага с проучванията, например при измерването на количеството Krypton-85 във въздуха.

