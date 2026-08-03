Кадър:"Ройтерс"
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По време на фестивала „Римски дни“ в Мокро жители и гости облякоха исторически костюми и пресъздадоха гладиаторски битки
Малкото босненско село Мокро се върна във времето на Древен Рим. По време на фестивала „Римски дни“ жители и гости облякоха исторически костюми и пресъздадоха гладиаторски битки, походи на римски войници и конни демонстрации. Посетителите изработваха парфюми и скулптури по древни методи, а специално изграден Колизеум се превърна в арена на зрелищните двубои.
Гладиатори, рицари и легионери превземат Пловдив за исторически фестивал
Организаторите се надяват събитието да привлече повече туристи и да оживи археологическото наследство на района.Редактор: Ина Григорова
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