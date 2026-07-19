Тя сама по себе си е бранд. Стотици и марки поверяват рекламата си на нея и на екипа ѝ. В ефира на предаването „На фокус” Александра Богданска разказа какво стои зад успеха, как се печели доверието на големите марки и защо най-важният капитал е професионализмът.

Повод за разговора стана и последната ѝ международна колаборация. Британското издание Vogue публикува кампания на български бранд за бижута, чието лице е именно Богданска. „Преди два дни качихме тази наша гордост. Това е едно партньорство с българи, които правят страхотни бижута. Те ме поканиха да бъда човекът, който да представи по най-добрия начин техните бижута за България. Справихме се страхотно и дори получихме комплименти, когато видяха кадрите. За мен това е естествено продължение на труда и дисциплината, които следвам с години”, сподели тя.

По думите ѝ големите успехи никога не са били самоцел. „Това, към което се стремя, не са конкретни списания или престижни издания. Искам да продължавам да работя на високо ниво, но същевременно да пазя баланса с личния си живот и вътрешния си комфорт. Това е моята крайна цел”, каза Богданска. Тя призна, че зад привидно лекото ежедневие, което хората виждат в социалните мрежи, стои много повече работа, отколкото повечето си представят. „Хората много обичат да видят нечий лайфстайл и да кажат, че искат неговия живот, но не са готови да живеят като него. Не се виждат дисциплината, екипът, който съм изградила, грешките, през които съм минала, и лошите уроци, които съм научила. Това са години работа”, добави Богданска.

Прея и музиката, която минава като лава през нея

По нейни ѝ професионализмът означава личните трудности никога да не влияят на поетите ангажименти. „Абсолютен войник съм. Работила съм болна, с температура, с дискомфорт, след огромни емоционални сътресения и нито един клиент не е разбрал за това. За мен това е истинският професионализъм”, призна тя. Според нея все повече хора търсят удобството, вместо да положат необходимите усилия. „Живеем в култ към комфорта. Хората искат всичко да се случва лесно, без напрежение и без да си дават зор. Аз не мога да мисля така. Най-голямото удовлетворение за мен е свършената работа и усещането, че съм дала най-доброто от себе си”, допълни Богданска.

Тя заяви, че успехът започва с добрата подготовка. „Планът е 90% от изпълнението. Ако си планирал правилно, подготвил си екипа, настроил си съзнанието си, проучил си бранда и знаеш какво се очаква от теб, голяма част от работата вече е свършена”, каза Богданска.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова