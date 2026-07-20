Над 92 хил. мълнии бяха регистрирани в Югоизточна Европа в неделя следобед и вечерта. Голяма част от тях паднаха в различни точки на нашата страна.

В Югозападна, Централна и Североизточна България бурите бяха най-силни. В тези райони имаше резки пориви на ветровете, порои и градушки.

Опасни бури с градушка в седмицата на Илинден

Най-едрата градушка беше в село Плетена, община Сатовча. По снимки на наши зрители ледените късове там са били с големината на яйце.

Редактор: Цвета Лазаркова