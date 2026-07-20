Петима моряци загинаха, а още петима са в неизвестност след руски ракетен удар по товарен кораб край Одеса. Плавателният съд е превозвал зърно под флага на Гвинея-Бисау.

В Запорожие руска атака разруши жилищен блок. Пред отломките 40-годишна жена чакаше новини за дъщеря си Маша. Секунди преди взрива момичето отишло в кухнята и останало под развалините. Спасителите издирваха детето, което е на около 10 години. По-късно от отломките беше извадено тялото на жена, но съдбата на момичето не беше уточнена. Операцията била изключително опасна, защото нестабилни части от сградата могли да рухнат всеки момент.

Четири часа е продължил руският обстрел на Киев

Русия изстреля и над 40 ракети срещу Украйна, повечето към Киев. Украинските сили отвърнаха с удари по руски петролни бази и три танкера в Черно море.

Редактор: Дарина Методиева