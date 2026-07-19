Посолството на САЩ в Аман съобщи, че международното летище и морското пристанище в йорданския град Акаба са били евакуирани заради „конкретна и достоверна заплаха“.

Американската дипломатическа мисия призова своите граждани да не пътуват до двата транспортни обекта и да следват указанията на местните власти.

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Малко по-късно йорданското правителство категорично отрече информацията. Говорителят Мохамад ал-Момани заяви пред AFP, че не е разпореждана евакуация и че както летището, така и пристанището в Акаба работят нормално.

По думите му през последните часове не са били установени потенциални заплахи. Той подчерта, че йорданските власти разполагат с ясни процедури за реакция при опасност, включително задействане на сирени, но в случая такива мерки не са били необходими.

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Изявлението на американското посолство идва на фона на засиленото напрежение в региона, след като американските военни съобщиха, че двама военнослужещи са загинали, а един е в неизвестност след поредица от ирански удари в Йордания.

Редактор: Иван Иванов