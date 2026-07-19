През последните дни в много квартали на Истанбул са се появили едри скакалци, които на места образуват цели рояци, предава специално за БТА Нахиде Дениз.

По информация на турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, които публикуваха и видеоклипове, заснети от граждани, насекомите изглеждат много по-едри в сравнение с обичайните за района скакалци.

Засиленото присъствие на насекомите е регистрирано основно в европейските квартали на мегаполиса около Трансевропейската магистрала и крайбрежието на Мраморно море. Живеещите в тези квартали споделят в профилите си в социалните медии с хаштаг "нашествие на скакалци" за появата на цели рояци около домовете им особено във вечерените часове.

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Нашествието от едри скакалци, мигрилали от Балканите към Турция, се е увеличило значително в районите на Тракия, граничещи с България и Гърция. Появилите се в последните дни в Истанбул едри насекоми са от видовете Saga ephippigera и Anacridium (египетски скакалец). Масовото нашествие се дължи на повишаването на температурите, миграцията от Балканите и сезона на жътвата.

Редактор: Ивайла Маринова