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Властите са спасили осем пътници, останалите все още са в неизвестност
Ферибот, превозващ 116 пътници и членове на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта, съобщи министърът на обществените дела Хуан Едгил, цитиран от "Франс прес".
Корабът „Барима“ е отплавал от Джорджтаун към Порт Кайтуна, когато около 23:01 ч. е подал сигнал за бедствие. Веднага са започнали спасителни операции с участието на държавни и частни екипи.
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До момента са открити и спасени осем души, като операцията по издирването продължава. Властите все още не съобщават подробности за останалите пътници и възможни жертви.Редактор: Иван Иванов
Източник: Асен Георгиев, БТА
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