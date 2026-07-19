Ферибот, превозващ 116 пътници и членове на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта, съобщи министърът на обществените дела Хуан Едгил, цитиран от "Франс прес".

Корабът „Барима“ е отплавал от Джорджтаун към Порт Кайтуна, когато около 23:01 ч. е подал сигнал за бедствие. Веднага са започнали спасителни операции с участието на държавни и частни екипи.

Атакуваха танкер край бреговете на Оман

До момента са открити и спасени осем души, като операцията по издирването продължава. Властите все още не съобщават подробности за останалите пътници и възможни жертви.

Редактор: Иван Иванов