Звезди от световна величина в полувремето на Мондиал 2026. За пръв път в историята на Световно първенство по футбол в полувремето на финалния мач се организира грандиозен концерт по подобие на шоуто на "Супербоул".

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Първа на сцената излезе Мадона. Тя беше откарана до стадиона в открит автомобил, управляван от легендите на бразилския футбол Роналдо и Роналдиньо, а „Кралица на попа“ изпя емблематичната си песен Music.

Снимка: gettyimages

След това последва изпълнение на дуото The White Stripes, които изпълниха най-големия си хит "Seven Nation Army" с помощта на куклите от "Улица "Сезaм".

Публиката взриви и корейската поп сензация BTS с хита си Dynamite.

Снимка: gettyimages

След най-популярната K-Pop банда в света на сцената се появи и актьорът Джейсън Судекис в ролята на своя персонаж - футболния специалист Тед Ласо. Той извика на сцената Джъстин Бийбър, а край на спектакъла сложиха Шакира и Бърна Бой, които изпяха официалната песен на турнира "Дай Дай".

Снимка: gettyimages

Концепцията по организирането на първото в историята на световните първенства шоу на полувремето беше поверена изцяло на Крис Мартин от групата Coldplay.

Спектакълът е с благотворителна кауза, като ще подкрепи официално Глобалния фонд за гражданско образование на ФИФА - инициатива, която има за цел да набере 100 милиона щатски долара за разширяване на достъпа на деца по целия свят до качествено образование и възможности за практикуване на футбол.

Редактор: Станимира Шикова