Запорираното в ЕС имущество на Руската централна банка по силата на наложените санкции заради войната в Украйна досега е донесло приходи от 6,6 милиарда евро, съобщиха медии в Белгия, като се позоваха на данни от депозитара „Евроклиър“.

Отбелязва се, че приходите от руското имущество се предоставят в подкрепа на Украйна, като за първите месеци на тази година те възлизат на 1,4 млрд. евро. В отчетите на белгийския депозитар се посочва, че за миналата година приходите са били 2,3 млрд. евро и са се понижили с 13 на сто спрямо данните за 2024 година, предаде Николай Желязков, кореспондент на БТА.

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„Евроклиър“ уточнява, че обжалва решението на руски съд за изплащане на 200 млрд. евро на руската страна, но жалбата е била отхвърлена миналата седмица. Междувременно депозитарът заведе дело в Търговския съд в Брюксел срещу руските съдебни решения.

„Евроклиър“ държи основната част от запорираните руски средства в ЕС (193 млрд. евро от общо 258 млрд. евро), а в началото на тази година РЦБ заведе дело в Москва срещу белгийския депозитар. През май бе съобщено, че руски олигарси са внесли девет иска срещу Белгия по арбитражна процедура с възможност за постигане на извънсъдебно споразумение.

Досега 200 жалби срещу европейските санкции са били внесени в Държавния съвет на Белгия, орган, равностоен на върховен административен съд, но са били отхвърлени. Тези жалби са били подадени от руските притежатели на 65 млрд. евро, запорирани в „Евроклиър“, без собствениците на средствата да са включени в европейските санкции.

РЦБ е внесла и два иска в Общия съд на ЕС срещу възможността средствата под запор да бъдат предоставяни в полза на Украйна. През март миналата година РЦБ оспори пред Европейския съд и решението за налагане на запор на нейните средства в ЕС.

Редактор: Мария Барабашка