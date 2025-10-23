Европейският съюз се споразумя за нов пакет от санкции срещу Русия, насочени към нейния нелегален флот от петролни танкери и забраняващи вноса на втечнен природен газ. Това обяви в четвъртък датското председателство на ЕС.

„Днес е добър ден за Европа и Украйна“, заяви датският външен министър Ларс Локке Расмусен в изявление, докато лидерите на ЕС се събираха на среща на върха в Брюксел. Той добави, че новите санкции „ще въведат нови и всеобхватни мерки по отношение на петрола и газа, сенчестия флот и финансовия сектор на Русия“.

Тръмп наложи санкции на руски петролни гиганти

Мярката идва, ден след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви нови санкции срещу руската петролна индустрия, припомня "Асошиейтед Прес". Те имат за цел да принудят руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори и да сложи край на войната на Москва срещу Украйна.

Редактор: Калина Петкова