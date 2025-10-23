Съединените щати наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“. Това са първите рестрикции срещу Москва след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Мярката цели да ограничи приходите от руския петрол, които финансират войната срещу Украйна. Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че е време за незабавно прекратяване на огъня и че Вашингтон е готов да предприеме допълнителни действия, ако е необходимо. Подобни санкции наложи и Великобритания, докато Европейският съюз обмисля разширяване на ограниченията срещу руските енергийни компании.

„Това са мащабни санкции. И то срещу двете най-големи петролни компании. Те са руски, произвеждат много петрол. Надявам се, че това ще подейства. Че Путин ще стане по-разумен и че и Зеленски ще прояви разум. Знаете, както се казва - за танго трябват двама. Ще видим какво ще стане. И двамата се мразят. И това, знаете по-добре от всеки друг, прави всичко много по-трудно, отколкото трябва да бъде“, обясни Тръмп.

А по-рано страните от ЕС одобриха 19-и пакет от санкции срещу Русия. Той включва забрана за внос на руски втечнен природен газ, обяви датското ротационно председателство на съюза. Забраната за втечнен природен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните договори – от 1 януари 2027 година.



Новият пакет добавя и нови ограничения за пътуване на руски дипломати и изброява още 117 кораба от скритата флотилия на Москва, предимно танкери, с което общият им брой достига 558. Словакия беше последната страна, която се възпротиви, след като страните от Европейския съюз се споразумяха за окончателния текст миналата седмица. Премиерът Роберт Фицо поиска уверения от Комисията във връзка с високите цени на енергията.

