САЩ ще наложат едни от най-големите си санкции досега срещу Русия, защото Владимир Путин не е бил „честен“ по време на преговорите с Доналд Тръмп. Това заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесент, предаде АФП.

ЕС постига единодушие по 19-ия пакет от санкции срещу Русия

„Президентът Путин не се яви на преговорите по честен и откровен начин, както се надявахме“, каза Бесент.

Той добави, че Тръмп е разочарован от етапа на преговори.

Редактор: Дарина Методиева