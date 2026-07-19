Мащабен горски пожар на около 100 километра северно от Мадрид унищожи над 12 000 хектара площ и принуди стотици хора да напуснат домовете си, съобщиха местните власти.

Огънят бушува в провинция Гуадалахара, в района на природния парк „Сиера Норте“. Засега няма данни за жертви, но регионалните власти определят ситуацията като „трудна“. Пожарът е избухнал в планински район с гъсти гори, където живеят защитени видове като орли, вълци и редки пеперуди.

El incendio de La Mierla (Guadalajara) ya afecta a 5.400 hectáreas y ha obligado a evacuar a unas 600 personas de 12 localidades https://t.co/CUq6E45Yv4 pic.twitter.com/O7ETKKsahp — Europa Press (@europapress) July 18, 2026

Най-малко 12 загинали при горски пожар в Южна Испания

Това е поредният сериозен пожар в Испания през последните дни. Огън край Сарагоса изпепели близо 16 000 хектара, като според местните власти все още не е напълно овладян.

По-рано този месец страната преживя един от най-тежките горски пожари в последните години. При него загинаха 13 души, а близо 7000 хектара бяха унищожени в южната провинция Алмерия.

Испания е сред най-засегнатите от климатичните промени страни в Европа. Все по-честите и продължителни горещи вълни с температури над 40 градуса изсушават растителността и създават условия за бързо разпространение на пожари.

Редактор: Иван Иванов