Колко пъти днес отключихте телефона си, без да имате конкретна причина? Колко минути изгубихте в безкрайно скролване, което трябваше да продължи „само за секунда“, а неусетно се превърна в половин час? И колко разговори, моменти и преживявания останаха на заден план, докато вниманието ни беше погълнато от екрана в ръцете ни?

Според различни международни изследвания съвременният човек прекарва между четири и пет часа дневно пред смартфона си. Натрупано във времето, това означава години от живота, посветени на известия, кратки видеа, алгоритми и съдържание, създадено да задържа вниманието ни възможно най-дълго.

На този фон испанският стартъп Balance Phone предлага необичайно решение. Вместо да добавя още функции, още приложения и още стимули, компанията прави точно обратното – създава смартфон, който помага на потребителите съзнателно да използват технологиите, без да стават зависими от тях.

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Зад идеята стоят млади предприемачи, които първо се сблъскват със собствения си проблем – усещането, че телефонът вече не е инструмент, а нещо, което постепенно започва да управлява времето, концентрацията и ежедневието им. След множество неуспешни опити да променят навиците си, те решават да създадат устройство, което да запази предимствата на модерните технологии, но да премахне механизмите, които най-често водят до пристрастяване.

В специално интервю за българската аудитория съоснователят на Balance Phone Алберт Белтран разказва как се ражда идеята за устройството, защо компанията твърди, че не продава телефони, а време, какви са реалните резултати при потребителите и защо според него най-голямото технологично предизвикателство на нашето време не е изкуственият интелект, а способността ни да запазим контрола върху собственото си внимание.

Здравейте! За мен е удоволствие да се запознаем. Вие сте част от младите и много вдъхновяващи хора, които правят буквално нещо революционно. Радвам се, че съм първият журналист, който Ви търси от България. Ще започна с въпроса кой беше моментът, в който осъзнахте, че самите Вие имате нужда от телефон като Balance Phone?

Това е много добър въпрос. Всичко започна от лично разочарование и от желанието да променим начина, по който използвахме телефоните си. Опитахме всичко, което съществуваше на пазара, но видяхме, че нищо не успяваше да промени навиците ни устойчиво във времето.

Всичко действаше временно. Пробвахме дадено решение, работеше известно време, но след три или четири седмици ефектът изчезваше.

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Дори си купихме стар, един така наречен „обикновен телефон“ отпреди около двадесет години. Издържахме по-малко от седмица с него, защото ограниченията бяха прекалено големи.

След като изпробвахме толкова много алтернативи, разбрахме, че няма решение, което едновременно да е достатъчно ефективно, но и достатъчно просто, за да отговори на това, което търсехме.

Тогава си казахме: „Добре, нека създадем това, което самите ние бихме искали да имаме“. Така се роди идеята.

И ако сме напълно честни – до каква степен бяхте пристрастени към телефона преди да създадете този проект?

О, доста. Бих казал около пет часа на ден, което всъщност е средното ниво поне тук, в Испания. Но по-важно от времето беше чувството за зависимост. Така че да – определено бяхме доста зависими.

А кой навик Ви беше най-трудно да изоставите?

Мисля, че това беше навикът да посягаме към телефона веднага след събуждане или точно преди заспиване. Много лесно е да започнеш деня с прилив на допамин, като веднага провериш какво се е случило през нощта. Това вероятно беше най-трудното нещо, което трябваше да променим.

Да, отлично добре разбирам това. А кое е най-голямото погрешно схващане, което хората имат, когато за първи път чуят за Balance Phone?

Мисля, че най-голямото недоразумение е, че хората смятат, че това е много базов телефон. Мнозина си представят, че в него почти няма нищо, а всъщност разполагаме с около 80% от приложенията в апликациите, от които ги свалят и обикновените телефони.

Създали сме телефон, който има почти всичко необходимо – просто няма приложенията, които създават зависимост. Много хора остават с впечатлението, че устройството предлага само най-основните функции, а това изобщо не е така. Според мен именно това е най-голямото погрешно схващане за продукта.

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А приятелите Ви оплакват ли се, че вече не им отговаряте на видеа от TikTok или други социални мрежи?

За TikTok – да, това се случва. Но все пак сме в WhatsApp и именно там най-често ни пишат.

Кое е най-вълнуващото или най-емоционалното съобщение, което сте получили от потребител?

Всъщност сме получили толкова много такива, че ми е трудно да изтъкна някое. Това е много добър въпрос, защото подобни истории са може би най-хубавата част от всичко, което правим. Мисля, че историята, която най-много ни трогна, беше на човек, който беше пациент в клиника за лечение на зависимости без употреба на вещества – тоест зависимости, свързани с поведение и навици.

Той не ни изпрати имейл, а ни се обади лично и буквално ни каза, че продуктът е променил живота му напълно. Сподели, че за първи път се чувства комфортно с телефона си и че сякаш е „видял светлината“.

Тогава си казахме: „Уау, това наистина има огромно значение и реално въздействие върху хората“.

А случвало ли Ви се е някога да почувствате изкушение отново да инсталирате приложение, което съзнателно сте решили да премахнете?

Да, разбира се. Изкушението винаги съществува. Хубавото при нашия продукт е, че той не ти позволява да се поддадеш на това изкушение и именно затова работи.

Но в началото е същото като когато човек се опитва да откаже цигарите – желанието все още е там, усещаш липсата и постоянно ти се иска да го направиш. Така че да, изкушението определено съществува.

А какво е нещото, което най-малко Ви липсва от традиционния смартфон?

Чувството, че си зависим от него. Сякаш сваляш тежка раница от гърба си. Освобождаваш се от един товар и точно това изобщо не ни липсва. Всъщност това е едно от най-хубавите решения, които сме взимали.

Колко време Ви беше необходимо, за да започнете да усещате реалните ползи от използването на Balance Phone в собствения си живот?

Бих казал около седмица, за да свикнеш истински. В началото продължаваш да търсиш допамина, социалните мрежи и всички онези неща, които създават тези постоянни стимули.

Това не е продукт, при който виждаш резултата след няколко часа. Нужно е време да се адаптираш към него. Но след като го направиш, ефектът е наистина огромен.

Промениха ли се отношенията Ви със семейството, близките и приятелите Ви, след като се отдалечихте от социалните мрежи?

Сто процента. Тук винаги правим едно важно уточнение – ние не сме против социалните мрежи. Напротив, харесваме ги и ги използваме. Според нас проблемът не е в самите социални мрежи, а в това да ги носиш в джоба си 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата.

Ние също използваме социални платформи, но на други устройства и в определени моменти. Да, промяната е огромна. Променя се начинът, по който слушаш хората, начинът, по който присъстваш в разговора и в живота около себе си. Когато свалиш тази „раница“ или „товар“, за които говорех преди малко, всичко е различно.

Ако някой използва Balance Phone в продължение на един месец, коя ще бъде първата промяна, която ще забележи?

Най-напред ще забележи времето. Средно нашите потребители печелят около три часа на ден. Статистически те прекарват около час и четиридесет минути дневно на телефона си, което е приблизително три часа по-малко от средното за обществото.

Така че определено първото нещо е времето. След това идват усещането за лекота, присъствие, повече енергия и по-добра концентрация. Това са неща, които трудно се измерват с цифри, защото са по-скоро субективни, но когато човек ги изпита лично, разликата е много осезаема.

Ще включа и един по-нетипичен въпрос. Вие самите използвате социални мрежи, за да популяризирате идеята си. Не е ли това донякъде противоречиво? И какво казвате на хората, които Ви упрекват за това?

Напълно разбирам този въпрос и действително го чуваме постоянно. Но истината е, че именно там са хората, на които искаме да помогнем. Ако продаваш плажни кърпи, най-доброто място да ги продаваш е близо до плажа. Тук логиката е същата. Хората, които търсят решение на този проблем, са в Instagram, TikTok и останалите социални платформи.

Да, звучи противоречиво и често ни го посочват, но именно там можем да достигнем до хората, които имат нужда от нас и които активно търсят подобно решение.

Как си представяте Balance Phone след пет години? В каква посока може да се развие, без да загуби своята същност?

Нашата цел е да създадем нов стандарт - категория между класическия смартфон и така наречения „обикновен телефон“, и разбира се, не само да я създадем, но и да я водим.

Надяваме се, че след пет години, когато семейства или отделни потребители се изправят пред въпроса какъв телефон да изберат, освен смартфоните и обикновените телефони, ще съществува и трета естествена възможност - Balance Phone.

Искаме хората да разполагат с достатъчно информация, за да направят информиран избор. Това е нашата голяма цел и именно за нея работим. А и сме много оптимистично настроени относно бъдещето.

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А има ли функции от традиционните смартфони, които бихте могли да добавите, но съзнателно избягвате, защото противоречат на философията на проекта?

Да. Всъщност е малко странно, но нашата цел е хората да използват продукта ни възможно най-малко. Обикновено компаниите искат точно обратното. Много хора ни казват, че колкото повече използват нашия продукт, толкова по-силна ще бъде връзката им с марката. Но това е далеч от нашата философия.

За нас успехът се измерва с това колко малко използват телефона си нашите потребители. Колкото повече време прекарват в реалния свят и офлайн, толкова по-щастливи ще бъдат и толкова по-добре ще сме изпълнили мисията си.

Какви подобрения или нови функции Ви искат най-често потребителите и кои от тях могат да се появят в бъдещи версии?

Наскоро потребителите много настояваха за режим Essentials - място, където да могат по-лесно да достигат до приложенията, които използват най-често. Преди това приложенията се показваха просто като списък в черно и бяло, подреден по азбучен ред, и хората трябваше всеки път да ги търсят. Затова създадохме режима Essentials и го пуснахме преди около четири месеца.

В момента много потребители искат възможност сами да подреждат приложенията в този режим. Това е нещо, което обмисляме за бъдещето. Интересното е, че повечето хора не ни молят да добавяме все повече функции. Напротив - искат да останем верни на философията си и да не превръщаме продукта в поредния обикновен смартфон.

Ако традиционните социални мрежи не съществуват в Balance Phone, но именно те са най-пристрастяващи, кое е нещото, което би могло да създаде зависимост и да те привлече във вашето творение?

Ами например да проверяваш новинарски сайт или електронен вестник по дванадесет пъти на ден. Затова в момента работим върху система, която да разпознава индивидуалните модели на поведение на всеки потребител и да открива импулсивните навици на използване – независимо кое приложение ги предизвиква.

Идеята е телефонът да може да предупреждава потребителя и по някакъв начин да го подкрепя, напомняйки му защо е избрал този тип устройство и помагайки му да се отдалечи от импулсивното използване на телефона като цяло.

Ако можехте да убедите хората да променят само един свой дигитален навик, кой би бил той?

Според мен най-добрият начин е човек да види колко време губи заради тези платформи. Когато изчислим времето, което средностатистическият човек прекарва в подобни приложения през целия си живот, се получават около дванадесет години.

Когато се замисля за това, направо не мога да повярвам. Това е огромна част от живота ни. Когато човек действително осъзнае разликата между това да бъде зависим от телефона си и това да не бъде, тогава много по-лесно може да реши какъв живот иска да живее.

Често ме питат: „Как би ме убедил да премина към Balance Phone?“ Моят отговор винаги е един и същ - времето. Ние не продаваме телефони. Ние продаваме време. Повтаряме го постоянно. Средно това означава три часа на ден, месец и половина допълнително време всяка година и приблизително дванадесет години през целия живот.

А това е нещо, което всички хора искат – повече време и по-добър живот.

Какъв красив финал и колко смисъл има в тези думи. Благодаря Ви, че отговорихте на нашите въпроси с такава искреност и откритост. Искрено се надявам този проект да достигне и до България. Имате ли планове да се разширите към Балканите?

Надявам се. Наистина се надявам.

Според нас това е глобален проблем и затова вярваме, че решението трябва да бъде достъпно във всяка страна. Надявам се Balance Phone да има голямо въздействие и в България и много хора да го изпробват. Убеден съм, че ще им хареса.

Автор: Цветина Петкова

Редактор: Цветина Петкова