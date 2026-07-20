13-годишно момче загина при трагичен инцидент по време на празненствата в Испания след спечелената световна титла по футбол във финала срещу Аржентина.

Инцидентът е станал малко след полунощ в град Сиудад Родриго, провинция Саламанка. Според информация на Спешна помощ около 00:33 часа са постъпили сигнали за срутване на фонтан в района на площад „Глориета дел Арбол Гордо”. Там се били събрали много хора, за да отпразнуват успеха на испанския национален отбор.

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На място веднага били изпратени екипи на местната полиция, Гражданската гвардия, пожарната и Спешна помощ. Двама пострадали са транспортирани до здравния център в Сиудад Родриго, но единият от тях – 13-годишното момче, е починало.

Заради трагедията е активирана специализирана група за психологическа помощ, която да окаже подкрепа на близките на загиналото дете.

Кметството на Сиудад Родриго изрази своите съболезнования към семейството и определи случилото се като огромна трагедия за цялата общност. „Това, което трябваше да бъде празник по повод победата на испанския национален отбор, се превърна в трагедия за цялото общество в Сиудад Родриго“, се казва в официалното съобщение.

В знак на почит към паметта на загиналото дете знамената пред сградата на общината ще бъдат свалени наполовина в периода от 20 до 22 юли.

Редактор: Мария Барабашка