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Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ''ацтеките'' в следващата фаза на турнира
В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помрачиха радостта от победите на националния отбор по футбол.
Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането в следващата фаза на турнира. На следващия ден обаче стана ясно, че има четири фатални случая.
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Първоначалната версия е, че три от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. Два километра от него бяха превърнати във фензона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно е имала отделен здравен проблем.
Кметът на града изказа съболезнования и обеща засилен контрол. Следващият мач ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия в Мексико сити.Редактор: Цветина Петкова
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