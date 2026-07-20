В Гвиана продължават издирвателните операции след корабокрушението, при което бяха спасени 67 души . Властите обаче съобщиха, че списъкът със 133 пътници и моряци не е достоверен, а двама членове на екипажа са дали положителни проби за употреба на канабис.

Корабокрушението е огромна трагедия за южноамериканската държава с население от малко под един милион души. Корабът се преобърна в северозападната част на страната, край Есекибо – област, за която претендира Венецуела. Районът на издирване беше разширен от 400 на 1070 кв. км. В операциите се включиха и местни рибари, които познават отлично областта

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„Спасени са 67 души – 41 мъже, 11 жени и 15 деца - шест момчета и девет момичета“, се посочва в изявление на правителството. Двама души – мъж и жена, са открити мъртви.

Заради неточния списък се предполага, че броят на изчезналите надхвърля 66. Министърът на благоустройството Хуан Еджил призова хората, чиито близки са били на борда, да се свържат с властите, за да бъде съставен точен списък на пътниците. Премиерът Марк Филипс пък обеща да започне разследване на всички обстоятелства около корабокрушението.

Еджил намекна, че е възможно сред далите положителна проба за употреба на дрога да е и капитанът на ферибота. „Имаме нулева толерантност към членове на екипажа, които пият или пушат по време на дежурство, особено що се отнася до капитана. Това е сериозно, заложени са човешки животи и към подобни случаи ще бъде подходено по съответния начин“, подчерта министърът.

Редактор: Мария Барабашка