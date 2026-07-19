Четири часа е продължил руският обстрел на Киев тази нощ. Това е по-дълго от обичайното. А украинската армия обяви, че Русия е използвала за нападението повече от 40 ракети, включително по-скъпите и мощни балистични ракети. Най-много жертви имаше в Харков. Четирима загинаха и 19 бяха ранени. В Киев се съобщава за един фатален случай и 16 пострадали.

Интензивната вълна от ракетни атаки тази нощ срещу Киев и Харков

По-мащабната атака идва след като Украйна осъществи поредно зрелищно нападение дълбоко в руска територия. Бяха атакувани складови бази на най-големия онлайн търговец в Русия. Това предизвика огромен пожар, който покри с дим територия от 5 хиляди квадратни километра и беше сниман от космоса.

Редактор: Станимира Шикова