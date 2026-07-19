Атомната електроцентрала „Дарховейн“, която се изгражда в югозападната част на Иран, е била атакувана от американски сили през нощта на 19 юли, съобщи Организацията за атомна енергия на Иран.

По данни на иранските власти няколко снаряда са попаднали в района на строителната площадка на централата. Засега няма информация за пострадали или сериозни щети.

Ескалация на бойните действия между САЩ и Иран

Атаката е поредната ескалация в напрежението между САЩ и Иран, което се засили от началото на юли.

Според Техеран американските сили са извършили серия от удари по иранска територия след предполагаемо нападение срещу търговски кораб в Ормузкия проток. В същия ден президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви края на примирието с Иран.

В отговор Иран започна атаки срещу американски цели в Близкия изток, включително обекти в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Оман.

Редактор: Иван Иванов