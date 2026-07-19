Двама германски алпинисти са загинали при два отделни инцидента в австрийските Алпи, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

В западната провинция Форарлберг германски турист е паднал от височина около 100 метра по маршрута „Виа ферата“ близо до германската граница, след като е загубил равновесие, докато разкопчавал предпазното си оборудване, съобщи австрийската полиция. Преди това мъжът се е оплакал от изтощение и е казал, че е подценил изкачването.

Петима алпинисти загинаха при изкачване на връх Дхаулагири в Хималаите (СНИМКИ)

При друг инцидент в австрийските Алпи, който е станал в долината Йоцтал в провинция Тирол, 63-годишен германец е паднал от височина около 200 метра, докато е слизал от връх Вилдшпице, съобщи полицията. Той е бил част от алпинистка група с водач и е загинал в резултат на получените при падането наранявания.

Телата на загиналите вчера алпинисти са били извадени с помощта на полицейски хеликоптер.

Редактор: Мария Барабашка