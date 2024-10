Петима членове на руска експедиция, изчезнали при опит за изкачване на връх Дхаулагири в Хималаите, са открити мъртви, съобщи руското посолство в Непал пред CNN. По първоначални данни те са загинали след падане от склон. Представител на руската федерация по алпинизъм заяви, че алпинистите са били вързани с предпазно въже и са паднали заедно от склона.

От посолството са посочили, че са във връзка с другите членове на експедицията и правят оценка на възможността за изтегляне на телата на загиналите.

Bad news from Dhaulagiri I

Five russian climbers, who went missing on October 6, have been found dead at an altitude of 7,100m.



This is the biggest tragedy on Dhaulagiri since 1975, when 5 climbers (2 Japanese and 3 Sherpas) died in an avalanche accidenthttps://t.co/FV8IciSdte pic.twitter.com/Yq3BoBdRSc