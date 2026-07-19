Най-малко един човек загина, а няколко души бяха ранени при земетресение, което разтърси югозападната част на Перу през нощта, съобщи ДПА.

Според перуанския Геофизичен институт трусът е бил с магнитуд 5,1, докато Геоложката служба на САЩ го оцени на 5,5.

Земетресение от 4,3 по Рихтер край гръцкия остров Крит​

Земетресението е регистрирано около 21:24 ч. местно време на дълбочина 24 километра, южно от град Чупака в региона Хунин.

#Temblor

Internacionales 🇵🇪, un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín pic.twitter.com/s8Zrgv16Ry — We News (@wenewsec) July 19, 2026

По първоначални данни на местни медии в засегнатия район са се срутили няколко сгради. Има най-малко една жертва и няколко ранени.

Перу е сред страните с висока сеизмична активност заради разположението си в Андите и движението на тектоничните плочи. Страната, заедно с Чили и Еквадор, се намира в т.нар. Тихоокеански огнен пръстен - най-активната сеизмична зона на планетата.

Редактор: Иван Иванов