Случаите на чревни вируси и инфекции в България се увеличават през летните месеци, но това е очаквана сезонна тенденция. Съвети за това как да се предпазим по време на почивка на морето или в планината даде епидемиологът доц. д-р Христиана Бацелова в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ повишените температури създават благоприятни условия за развитието на бактерии в хранителните продукти и няма нищо притеснително в ръста на случаите на чревни вируси и инфекции по това време на годината.

Летните вируси и хранителните инфекции бележат ръст у нас

Доц. Бацелова направи важно разграничение между бактериите и вирусите. Докато бактериите се размножават в храната, особено при високи температури, вирусите не могат да се развиват извън човешкия организъм. Въпреки това, някои от тях може да оцелеят с месеци в замърсени води или върху замразени плодове и зеленчуци. „Пример за такъв вирус е този на хепатит А“, подчерта доцентът.

Тя обърна внимание и на храните, които крият по-висок риск от заразяване. Сред тях са яйцата, особено когато не са достатъчно добре термично обработени.

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„Те са един от факторите за разпространение на салмонелози. Често се контаминират при заразяване на кокошката, така че е необходима много добра термична преработка. Най-рисково е при рохките яйца и тези, които се използват като застройка за супа“, предупреди епидемологът.

По отношение на месните продукти Бацелова отбеляза, че в България те обикновено се подлагат на добра термична обработка, но рискът не е изключен. По думите ѝ те може да бъдат заразени при сервиране. Риск съществува и при миди и стриди, които не са от сертифицирани ферми.

Като най-ефективни мерки за предпазване от чревни инфекции епидемиологът посочи добрата хигиена при приготвяне и консумация на храна, внимание при подбора на места за хранене и по възможност - ваксинация за хепатит А“.

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Редактор: Иван Иванов