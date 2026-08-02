Епидемичният взрив от морбили в Централна Северна България продължава да се разраства. Лекарите предупреждават за сериозните рискове от заболяването и призовават родителите да не пропускат задължителната имунизация.

Морбили, известно още като дребна шарка, е силно заразно вирусно заболяване, което може сериозно да увреди имунната система. Вирусът срива клетъчния имунитет на пациента почти до нула, обясняват специалистите.

Срещу заболяването има ефективна ваксина. Първата доза се поставя на 13-месечна възраст, а втората - на 12 години. Въпреки това част от родителите пропускат имунизацията на децата си.

Клиниката по инфекциозни болести към УМБАЛ „Д-р Георги Странски” в Плевен е препълнена, а най-честите усложнения при заболелите са тежки пневмонии и засягане на нервната система. Началникът на клиниката проф. д-р Цеца Дойчинова обясни, че по време на епидемичен взрив не се препоръчва поставянето на ваксина на хора, за които не е ясно дали вече не са били в контакт със заразен. „По време на епидемия ваксини не се поставят, защото не е ясно дали съответният човек не е контактен. Ако вече е заразен и вирусът е в организма, поставянето на ваксината може да доведе до по-тежко протичане на заболяването”, каза проф. Дойчинова.

446 са заболелите от морбили у нас, 83% от тях са деца

Темата коментира още проф. Радостина Александрова от БАН в предаването „Пулс” по NOVA NEWS. Според нея най-притеснителното е, че морбили е заболяване, което почти изцяло може да бъде предотвратено чрез ваксинация. „Това е заболяване, което отговаря на всички условия да бъде елиминирано. В редица държави, включително в САЩ, тази цел бе постигната. За съжаление, през последните години случаите отново се увеличиха както в САЩ и Канада, така и у нас. Това е симптом на по-широк проблем - намаляващото доверие във ваксините”, посочи тя.

По думите ѝ именно имунизациите са сред най-големите постижения на съвременната медицина. „През последните 50 години ваксините са спасили живота на 154 милиона души. Това означава, че всяка минута шестима продължават да бъдат живи благодарение на тях”, подчерта проф. Александрова.

Тя коментира още, че успехът на ваксините е довел до парадокс - много хора вече не помнят тежките последици от заболявания като полиомиелит и морбили и започват да ги подценяват.

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