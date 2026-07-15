Световната здравна организация (СЗО) съобщи за началото на първото клинично изпитване на антивирусния препарат обелдесивир при хора, изложени на смъртоносния щам ебола бундибуджо, който се разпространява в Демократична република Конго, предаде АФП.

Изследването ще провери дали лекарството може да предотврати развитието на заболяването при хора, които са били в контакт със заразени, но все още нямат симптоми. Препаратът вече е показал обещаващи резултати при предклинични тестове.

В изпитването ще участват близо 1000 души над 12-годишна възраст, които ще бъдат наблюдавани ежедневно в продължение на 21 дни.

Разработването на ваксина срещу новия щам на ебола може да отнеме девет месеца, съобщи СЗО

В момента няма одобрени ваксини или лечения срещу щама Бундибуджо. По официални данни на властите в ДР Конго вирусът е заразил над 1960 души и е причинил повече от 700 смъртни случая.

Какво знаем за разпространението на ебола

СЗО предупреди, че реалният мащаб на епидемията може да е между два и четири пъти по-голям от официално отчетеното. Организацията посочи, че голяма част от новите случаи са извън известните вериги на заразяване, което затруднява контрола над разпространението.

Паралелно с това в Итури се провежда и друго изследване на потенциални терапии срещу ебола, включващо моноклоналното антитяло MBP134 и антивирусния препарат ремдесивир.

Редактор: Цветина Петрова