Над 98% е спадът на грешките при отпускането на лекарства, които се финансират частично или изцяло от Националната здравноосигурителна каса, след въвеждането на системата за автоматично отчитане на изпълнените рецепти и онлайн контрол при предписването им. По данни на „Информационно обслужване” преди дигитализацията експертите на районните здравноосигурителни каси са установявали средно над 22 000 грешки месечно при отпускането на лекарства. След въвеждането на новата система делът е спаднал до под 2%.

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Основните грешки бяха в така наречените лимити или не е въведена диагноза в рецептурната книжка, която вече също е електронна, обясни в „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” Георги Недев, ръководител „Здравноосигурителни системи” в „Информационно обслужване”.

„В момента имаме около 500 грешки месечно от 5 милиона отпускани опаковки”, каза Недев.

Той обясни, че от 1 юни 2025 г. е въведен контрол в реално време. Това означава, че когато пациентът е на гишето и получава лекарството, софтуерът на фармацевта директно контактува с Националната здравноинформационна система, а тя контактува с НЗОК. В реално време се извършват всички проверки на Касата и тя връща потвърждение, че ще заплати лекарството.

„Оттук нататък, ако има някаква грешка, аптеката може да я отстрани на момента. Така имаме реално 100% успеваемост. Фармацевтът е спокоен, че ще му бъде платено, а пациентът - че ще получи лекарството си”, обясни Недев.

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Редактор: Ина Григорова