Нов минимално инвазивен метод за лечение на затлъстяването вече се прилага и в България. В предаването „Пулс” по NOVA NEWS гастроентерологът д-р Найден Кандиларов разказа какво представлява ендоскопската процедура за намаляване на обема на стомаха и за кои пациенти е подходяща тя.

Процедурата представлява нехирургичен, ендоскопски метод, при който през устата се намалява обемът на стомаха. Пациентът започва да се засища много по-бързо и приема значително по-малко храна.

По думите на д-р Кандиларов идеята да въведе метода у нас се ражда след обучение в Гърция. „Видях колко добри резултати дава и си казах, че трябва да бъде достъпен и за българските пациенти. Все повече хора страдат от затлъстяване и имат нужда от съвременно лечение”, посочи той. Процедурата продължава около час и половина, извършва се под пълна упойка и не изисква хирургични разрези. „Най-голямото ѝ предимство е, че не се премахва част от стомаха. Единствено поставяме вътрешни шевове, с които намаляваме неговия обем. Ако някога се наложи, стомахът може да бъде възстановен в първоначалния си вид”, подчерта ендокринологът.

Коя е стратегията за успех в битката с излишните килограми?

Д-р Кандиларов уточни, че методът е най-подходящ за пациенти с индекс на телесната маса между 30 и 45. Преди интервенцията всеки пациент преминава през обстойни изследвания и консултации с различни специалисти, за да се прецени дали процедурата е безопасна за него. Според него успехът не зависи единствено от самата интервенция. „Няма процедура, която да замени здравословния начин на живот. Работим в екип с диетолог, а при необходимост и с психолог. Най-важното е пациентът да бъде мотивиран и да се проследява редовно след процедурата”, каза още д-р Кандиларов.

Към момента в България вече са извършени първите такива процедури, а резултатите са окуражаващи. „Пациентите се чувстват добре и още през първите седмици са свалили между 7 и 10 килограма. Проследяването е ключът към трайния успех”, добави ендокринологът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова