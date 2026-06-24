Снимка: БТА, АП/Moses Sawasawa
Заразеният е лекар, завърнал се от ДР Конго
Франция съобщи за първия си случай на ебола. Лекар, завърнал се от ДР Конго, дал положителен резултат на тест. Медикът бил на хуманитарна мисия, съобщи френското здравно министерство.
Пациентът е изолиран и властите проследяват контактите му. Ведомството добави, че рискът за европейското население е нисък.
Над 1000 заразени с ебола в Конго, смъртните случаи са 254
Световната здравна организация съобщи, че заразените са над 1000, а смъртните случаи вече са 267. Епидемията от щама на ебола "Бундибуджо" е открита късно и експертите казват, че вирусът вече е циркулирал от месеци, преди да бъде официално обявена на 15 май.
Абдирахман Махамуд от СЗО заяви на брифинг за пресата в Женева, че причина за мащаба на епидемията е, че някои от ранно потвърдените случаи са били в градски центрове, като Буния и минния град Монгбвалу.
Генералният директор на СЗО пристигна в епицентъра на епидемията от ебола в Конго
Няколко минали огнища са били идентифицирани първоначално в селските райони, като често са отшумявали бързо. „Важното е, че трябва да увеличим мащаба на заразата, а тази епидемия се разпространява по-бързо от нас“, каза той пред репортери, след като се завърна от Буния миналата седмица.Редактор: Никола Тунев
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