Франция съобщи за първия си случай на ебола. Лекар, завърнал се от ДР Конго, дал положителен резултат на тест. Медикът бил на хуманитарна мисия, съобщи френското здравно министерство.

Пациентът е изолиран и властите проследяват контактите му. Ведомството добави, че рискът за европейското население е нисък.

Над 1000 заразени с ебола в Конго, смъртните случаи са 254

Световната здравна организация съобщи, че заразените са над 1000, а смъртните случаи вече са 267. Епидемията от щама на ебола "Бундибуджо" е открита късно и експертите казват, че вирусът вече е циркулирал от месеци, преди да бъде официално обявена на 15 май.

Абдирахман Махамуд от СЗО заяви на брифинг за пресата в Женева, че причина за мащаба на епидемията е, че някои от ранно потвърдените случаи са били в градски центрове, като Буния и минния град Монгбвалу.

Генералният директор на СЗО пристигна в епицентъра на епидемията от ебола в Конго

Няколко минали огнища са били идентифицирани първоначално в селските райони, като често са отшумявали бързо. „Важното е, че трябва да увеличим мащаба на заразата, а тази епидемия се разпространява по-бързо от нас“, каза той пред репортери, след като се завърна от Буния миналата седмица.

Редактор: Никола Тунев