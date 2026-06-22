Потвърдените случаи на ебола в източната част на Демократична република Конго са достигнали 1003, а смъртни случаи са 254, съобщиха официални представители, цитирани от "Асошиейтед прес". Проследяването на хората, които са били в контакт с болните, остава сериозно предизвикателство, допълва агенцията.

Общо 100 души са се възстановили от вируса, чието огнище е концентрирано в провинция Итури, откакто епидемията беше обявена на 15 май, съобщи в неделя Министерството на здравеопазването на ДР Конго. Най-малко 365 пациенти се намират в болници или в изолация.

Генералният директор на СЗО пристигна в епицентъра на епидемията от ебола в Конго

Епидемията от ебола, причинена от редкия щам „Бундибуджо“, за който няма ваксина или лечение, беше най-тежка през първия си месец. Властите признават, че може да има много повече случаи, за които все още не знаят, и че пикът на епидемията тепърва предстои.

Проследяването на контактните лица остава основен проблем за местните власти, които са успели да покрият едва 55% от случаите, съобщи министерството. Генералният директор на Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията д-р Жан Касея каза, че все още не са сигурни кога точно е започнала епидемията, тъй като не е установен първият случай - т.нар. нулев пациент.

Повече от месец след началото на епидемията властите смятат, че заболяването продължава да изпреварва усилията за овладяването му и никой не знае истинския мащаб. Агенцията на ООН за бежанците заяви, че е „дълбоко обезпокоена от ускоряващото се разпространение“ на вируса и от „нарастващите рискове, които той представлява за разселените общности в региона“.

Какво е Ебола и какви са симптомите

Ебола е рядко, но смъртоносно заболяване, причинено от вирус. Вирусите на ебола обикновено заразяват животни, най-вече прилепи, които се хранят с плодове, но понякога огнища сред хората могат да започнат, когато хората ядат или боравят със заразени животни.

Какво знаем за разпространението на ебола до момента

Симптомите се появяват след два до 21 дни, пише "Би Би Си".

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Те се появяват внезапно и започват като грип или малария, с треска, главоболие и умора. С напредването на заболяването се развиват в повръщане и диария, което може да доведе до органна недостатъчност. Някои, но не всички пациенти, развиват вътрешно и външно кървене.

Вирусът се разпространява от един човек на друг чрез контакт със заразени телесни течности като кръв или повръщано.

Редактор: Цветина Петрова