Здравното министерство подкрепя идеята всички частни болници, които имат договор със Здравната каса, да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарства, медицински изделия и оборудване, така както правят държавните. Това обяви пред NOVA здравният министър Катя Ивкова.

Промяната е записана в Закона за обществените поръчки и беше внесена в парламента от групата на „Прогресивна България”. Аналогична промяна трябва да залегне и в закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Нужда от реален контрол върху разходването на публичен ресурс, наказателна процедура от ЕК срещу България, но и очакван финансов ефект за бюджета на Здравната каса са сред доводите здравното министерство да подкрепя промените, засягащи частните болници.

Катя Ивкова заяви: "След като ще се провеждат търгове на национално ниво, със сигурност ще се постигне икономия от мащаба. Един е вариантът, при който, например, едно лечебно заведение прави тръжна процедура за конкретен обем лекарствени продукти медицински изделия апаратура, съвсем различно е когато държавата на национално ниво обявява тръжна процедура. Тогава наистина ще се постигне икономия от мащаба".

Здравният министър: Подкрепяме обществените поръчки за лекарства и в частните болници



Разговор до момента с частните лечебни заведения за предстоящата промяна не е воден, тъй като общественият дебат тепърва предстои.



"Най-вероятно ще има съпротива, не съм споменала от кого, но все пак това е огромен публичен ресурс, който се опитваме да контролираме. Така че много е възможно да има различни съпротиви. Но в крайна сметка идеята да има отчтност, прозрачност, контрол и всеки български гражданин да знае къде отива всеки евроцент, мисля че си заслужава да се продължи и да се отстоява. Тоест дебатът предстои в регламентираните процедури в рамките на НС", посочи още здравният министър.

Николай Брънзалов: 27% от бюджета на Здравната каса отива за лекарства



Според Българския лекарски съюз решението е в това да бъде определена единна цена за лекарствата за всички лечебни заведения. Председателят на Управителния съвет на съсловната организация д-р Николай Брънзалов коментира: "Лекарите трябва да бъдат освободени от такъв тип задължения. Тяхната работа е да лекуват, не да ходят по търгове. Държавата трябва да осигури медикаментите и да им постави една цена за всички лечебни заведения, независимо каква собственост са те – дъжравни, общински, частни - не трбява да има никакво значение. НЗОК трябва да регулира този процес, защото тя плаща тези медикаменти. Дълго време едно лекарство се е плащало на едно място на една цена, а на друго – 12 пъти по-висока. Никой не си е направил труда да забележи, да вземе мерки по този въпрос".

Дебатът по предложените промени тепърва предстои.