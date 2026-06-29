Метеоролозите предупреждават за опасно горещо време днес и утре. Очаква се на места температурите да достигнат 40 градуса. В този случай най-рисковите групи са възрастните и децата.

„При такива температури трябва да се приема около 2 литра вода на ден. Много хора обаче прибягват до алкохолни напитки. Бирата, например, е с много приятно изначално усещане за охлаждане, но определено не носи никакави ползи в по-дългосрочен период. Важна е и храната – количеството и качеството ѝ. Не е добра идея да се приемат мазни и тежки храни. За предпочитане е да се яде по-често, но по-малки порции. Хубаво е да се ядат супи, таратор, салати”, съветва общопрактикуващият лекар д-р Венцислав Даскалов.

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Той посочи, че е добра идея при работа навън да се помисли за по-дълга обедна почивка и удължено работно време в края на деня. Експертът очерта и симптомите на топлинния удар. „Това са замайване, главоболие, изпотяване, зачервяване на лицето и е важно човек да предприеме мерки веднага, защото иначе може да стигне до изпадане в термичен шок”, заключи той.

Целия разговор гледайте във видеото.