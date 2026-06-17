„Данните на европейската статистика, както и нашите национални данни показват, че в България все повече и повече хора преминават през болница”, това коментира старши икономистът Петя Георгиева в предаването „Пресечна точка” по NOVA.

По думите на икономиста само за миналата 2025 година в страната има 2,6 милиона хоспитализации при население от 6,4 - 6,5 милиона души. При анализа на първите 15 от 20-те най-често използвани клинични пътеки става ясно, че България е номер едно в осем от тях спрямо останалите държави в Европейския съюз. Разликата с втората държава след нас обикновено е от два до два и половина пъти.

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„Моделът в България е така организиран, че всяка болница получава своето финансиране чрез клинични пътеки, следователно има натиск към тях да приемат все повече и повече болни”, обясни икономистът. Според нея при някои диагнози страната ни е водеща, но „в никакъв случай няма основание, по което да казваме, че сме четири пъти по-болни от средния европеец”, допълни тя.

Като пример за излишен болничен престой беше посочена процедурата по премахване на катарактата, която в европейските държави се извършва в извънболнични условия. „България все още половината от тези случаи се извършват в болница, което означава, че пациентът трябва да лежи, трябва да прекара известно време, колкото изисква пътеката”, уточни Георгиева.

По думите на Георгиева бюджетът на Националната здравноосигурителна каса постоянно се увеличава във времето, като последният е над 5 милиарда. „Този бюджет не се управлява по начин, по който една фискална институция да преценява за какво точно да прави с тези пари, какво да купи срещу тях, колко здраве тя може да си позволи срещу този ресурс, а чисто и просто се размишлява как те да се изхарчат”, категорична бе тя. Лимитите на болниците, които преди бяха отменени от Конституционния съд, сега отново са въведени чрез изменения в Закона за здравното осигуряване.

За осъществяването на по-добър контрол Георгиева изтъкна значението на технологиите. „Все по-голямата дигитализация в този сектор позволява и вече и пациентът сам да може лесно да наблюдава да не би някой да използва неговото ЕГН, дали не го е вписал в някоя болница без той да знае”, обясни още експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка