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Лекарите съветват да се самонаблюдаваме и да спазваме препоръките за поведение при горещини
По време на жегите организмът се дехидратира, губи микроелементи, което нарушава функцията и на мозъка – нарушава се кръвотокът към него и това може да доведе до мозъчно-съдови инциденти и исхемичен мозъчен инсулт. Това обясни в предаването „Социална мрежа” д-р Вивиан Цветкова, невролог в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
„Високите температури са предизвикателство за всеки един организъм, който не се е подготвил за такива температури – хората, които не са облекли подходящо, които не приемат достатъчно течности. Най-опасно е за хора над 65-годишна възраст и хора с предразполагащи рискови фактори, вече преживели мозъчно-съдови инциденти”, посочи тя.
Същото се отнася и за хората със сърдечно-съдови заболявания, категоричен бе д-р Иван Мартинов, началник на Отделение по инвазивна кардиология, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". „Жегите влияят на горната част на нашата терморегулация. Обилното изпотяване води до обезводняване в екстремните случаи и съответно сгъстяване на кръвта, образуване на тромби и оттам инсулти и инфаркти”, обясни той.
Какви са признаците на топлинен удар и как да реагираме
Д-р Мартинов каза, че хората от високорисковите групи трябва да се самонаблюдават, както и хората, грижещи се за тях също да ги наблюдават за признаци на прегряване като обща отпадналост, умора, замайване, аритмия. Той допълни, че по-тежките форми, които са обект на интензивно лечение, са гръдна болка и задух.
„При по-тежките форми се търси веднага спешна помощ на телефон 112 или директно транспортиране в най-близкия спешен център”, каза д-р Мартинов.
Д-р Цветкова обърна внимание, че трябва да се спазват препоръките за излизане само в часовете с не толкова силно слънце, да носим шапка, по-леки и широки дрехи и да се хидратираме редовно.
Целия разговор чуйте във видеото.Редактор: Цвета Лазаркова
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