В сезона на летните отпуски как да се предпазим от опасните горещини, докато сме на почивка, на каква помощ имаме право у нас и в чужбина и кога да потърсим лекар?

Д-р Гергана Николова, общопрактикуващ лекар, разказа какви са симптомите на топлинен удар и какво да предприемем, ако установим човек с такъв проблем.

"Добре е да се избягва стоенето навън в часовете, в които са високи температурите – между 10 и 17 часа. Ако видим до нас човек със зачервени бузи, симптоми на гадене, главоболие, покачване на телесната температура, да бъде дезориентиран или да изгуби съзнание, първото което трябва да направим е да звъннем на 112 и да приберем човека на хладно. Трябва да махнем част от дрехите и да сложим влажни кърпи, които да подобрят терморегулацията. Ако човекът повръща, не даваме течност през устата, защото може да стане проблем, човекът да аспирира, това което му даваме. Ако обаче е в съзнание и не повръща, започваме да даваме течности на често по малко", обясни д-р Николова.

По думите й шапка, очила и светли памучни дрехи е добре да са върху нас, когато излизаме в горещото време и също да внимаваме, когато влизаме в студено помещение.

Как да пазим здравето си в горещините и кои съвети са най-важни според лекарите

Калина Михайлова, адвокат по медицинско право, съветва, когато пътуваме у нас, в случай на спешно състояние да потърсим Спешна помощ в най-близкото лечебно заведение. "Важно е да се знае, че лекуващият лекар определя дали състоянието на пациента е спешно и, ако то не е такова, пациентът ще трябва да заплати прегледа", каза тя. Адвокатът допълни, че имаме право да се обърнем към общопрактикуващ лекар в различно от нашето населено място, когато сме на почивка, като тогава дължим само потребителска такса.

Когато пътуваме в Европа и разполагаме с Европейска здравноосигурителна карта, имаме право да получим безплатна спешна помощ, каза още Михайлова и допълни, че тя се вади със заявление по образец.

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