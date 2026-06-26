Ваксинирането срещу варицела става задължително от юли тази година. Това е посочено в Наредбата за имунизациите в България, която беше обнародвана в "Държавен вестник“ през януари. Ваксината е безплатна.

Задължителна имунизация срещу варицела се предвижда за родените след 1 януари 2025 г. в двудозова схема на прилагане, като първият прием е на 12–15-месечна възраст, а реимунизацията се извършва на четиригодишна възраст.

Кабинетът отпусна 1,9 млн. евро за ваксината срещу варицела

Не подлежат на имунизация с втора доза ваксина децата, при които в периода след поставяне на първата доза е възникнало заболяване от варицела и са налични медицинска документация или лабораторни данни.

Варицелата е едно от най-заразните заболявания, като от него се заразяват около 90% от контактните на болен, които нямат изграден специфичен имунитет към причинителя, посочват от онлайн платформата „Плюс мен“, създадена от Министерството на здравеопазването с цел популяризиране на ползите от ваксините.

Най-засегнати са децата във възрастовата група 5–9 години. Ваксината срещу варицела може да се постави и след контакт с болен, като това трябва да се случи в рамките на до 72 часа от датата на контакта.

Ваксината срещу варицела: Задължителна и безплатна от 1 юли 2026

Варицелата се предава от човек на човек при директен контакт или при вдишване на аерозоли от инфектирани респираторни секрети на болни, както и на аерозоли от течност от кожните обриви. Инкубационният период на болестта е от една до три седмици.

Заразният период започва един–два дни преди появата на обрива и завършва, когато всички кожни лезии се покрият с корички. Заболяването протича по-тежко и с повече усложнения при възрастни. Характерният обрив започва внезапно и се съпровожда с рязко повишаване на температурата.

От началото на годината в страната са регистрирани 14 570 случая на варицела, като за същия период през 2025 г. са регистрирани 14 594 случая, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести към 21 юни 2026 г.

Редактор: Никола Тунев